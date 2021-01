“Gli Italiani meritano di meglio che divieti, chiacchiere e bugie”: il biologo Bucci critica il governo sulla gestione della pandemia di Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) Covid, il biologo Bucci contro il governo: “Gli Italiani meritano di meglio” È un attacco durissimo quello che Enrico Bucci, biologo e professore alla Temple University di Filadelfia, rivolge al governo italiano, sotto accusa per come ha gestito finora l’epidemia di Covid-19. In un lungo post sul suo profilo Facebook, infatti, Bucci elenca tutto ciò che finora non ha funzionato e mostra un dato a dir poco allarmante: la percentuale dei casi positivi sul totale di persone testate non solo sta aumentando da settembre 2020, ma ha raggiunto il suo picco proprio a gennaio 2021. “Siamo a gennaio – scrive Bucci – Non del 2020, ma del 2021. Eppure, l’intera classe dirigente ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021), ilcontro il: “Glidi” È un attacco durissimo quello che Enricoe professore alla Temple University di Filadelfia, rivolge alitaliano, sotto accusa per come ha gestito finora l’epidemia di-19. In un lungo post sul suo profilo Facebook, infatti,elenca tutto ciò che finora non ha funzionato e mostra un dato a dir poco allarmante: la percentuale dei casi positivi sul totale di persone testate non solo sta aumentando da settembre 2020, ma ha raggiunto il suo picco proprio a gennaio 2021. “Siamo a gennaio – scrive– Non del 2020, ma del 2021. Eppure, l’intera classe dirigente ...

