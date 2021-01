Giulia Salemi, maglia microscopica: lo scatto bollente sui social FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulia Salemi, maglia microscopica: lo scatto bollente sui social. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultima FOTO che è stata pubblicata su Instagram Giulia Salemi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa non è la prima volta che partecipa, è stata una delle protagoniste indiscusse della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021): losui. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimache è stata pubblicata su Instagramè una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa non è la prima volta che partecipa, è stata una delle protagoniste indiscusse della L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - CallmeOuqiqi : @SusiBallabio78 Io posso capire le simpatie, le ship e tutto il resto, però questo accanimento gratuito non lo capi… - lucabelly13 : RT @NotLad98589835: Giulia Salemi non è mai stata mia amica. Cit. Dayane Mello. CHE CLASSE #GFVIP #TZVIP #IOSTOCONGIULIA - marvizete : @psycccccch come francesco oppini che diceva che sarebbe stata violentata? come tommaso zorzi che diceva che non er… - marvizete : @cristina_gioia come francesco oppini che diceva che sarebbe stata violentata? come tommaso zorzi che diceva che no… -