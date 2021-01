Giugliano, rapina in pizzeria: proprietario reagisce e blocca rapinatore. Arrestato 38enne. Il nome (Di lunedì 4 gennaio 2021) rapina a Giugliano. Si chiama Luigi Sannino, uno dei due malviventi che si sono introdotti in una nota pizzeria della zona per mettere a segno il colpo. Giugliano, rapina in pizzeria: proprietario reagisce e blocca rapinatore Trentotto anni, di Poggiomarino, Sannino è già noto alle forze dell’ordine ed è sottoposto alla libertà vigilata. Insieme ad un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021). Si chiama Luigi Sannino, uno dei due malviventi che si sono introdotti in una notadella zona per mettere a segno il colpo.intore Trentotto anni, di Poggiomarino, Sannino è già noto alle forze dell’ordine ed è sottoposto alla libertà vigilata. Insieme ad un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PupiaTv : Giugliano, tentano rapina in pizzeria: titolare li disarma e fa arrestare un malvivente - - ilgiornalelocal : RAPINA IN PIZZERIA Proprietario reagisce e blocca bandito - roscoffo : @robertanestam @Vitiello84Tony Scusami ma la rapina non è avvenuta a calata capodichino? Che c’entrano Mugnano e Giugliano? - robertanestam : @Vitiello84Tony @80AirasoR80 Nella zona dove è accaduta la rapina hanno chiuso 2 Aushan uno a Mugnano e un altro a Giugliano. -