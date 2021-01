Giudice Sportivo Serie A: otto calciatori squalificati per un turno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le sanzioni dopo la quindicesima giornata di campionato: squalificati otto calciatori Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo il quindicesimo turno di campionato: sono otto i calciatori che salteranno la prossima giornata per squalifica. Si segnala anche la prima ammonizione per Alessandro Lucarelli, dirigente del Parma. Saltano il prossimo turno: Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan), Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez Alvarez (Spezia), Lucas Leiva (Lazio), Romero (Atalanta). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) IldiA ha reso note le sanzioni dopo la quindicesima giornata di campionato:Sono state rese note le decisioni deldiA dopo il quindicesimodi campionato: sonoche salteranno la prossima giornata per squalifica. Si segnala anche la prima ammonizione per Alessandro Lucarelli, dirigente del Parma. Saltano il prossimo: Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan), Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez Alvarez (Spezia), Lucas Leiva (Lazio), Romero (Atalanta). Leggi su Calcionews24.com

