Giudice sportivo: il Cagliari perde un giocatore, multa per Schiattarella (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice sportivo ha ratificato la squalifica di un turno a Charalampos Lykogiannis. L'esterno del Cagliari, espulso nel corso della sfida di ieri contro il Napoli, salterà il confronto di mercoledì con il Benevento. E' l'unico giocatore fermato dal Giudice sportivo per quel che riguarda la gara della Sardegna Arena. In casa Benevento da segnalare l'ammonizione con ammenda per Pasquale Schiattarella, che in quanto capitano si è visto infliggere una multa di 1.500 euro. QUI TUTTE LE DECISIONI DEL Giudice sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

