Giorgio Gori sui vaccini in Lombardia «30 mila al giorno o ci mettiamo due anni» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sindaco di Bergamo commenta la campagna vaccinale lombarda su Twitter: «Così si impiegheremo 2 anni». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sindaco di Bergamo commenta la campagna vaccinale lombarda su Twitter: «Così si impiegheremo 2».

Advertising

giorgio_gori : Ma sì, facciamo con calma - giorgio_gori : Per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30.000 vaccinazioni al… - giorgio_gori : Il Comune di #Bergamo ha deciso, in rappresentanza dei propri cittadini, di dichiararsi “persona offesa” nel proced… - xxxfida : @giorgio_gori Perché sacrificare le ferie per un po’ di vite umane? ?? - babywalkers1 : @giorgio_gori Giorgio, in 5 ore ho avuto 24 ?, io che ho 2 followers! L'argomento sembra di interesse. Noi possiam… -