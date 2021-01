Gianni, il rider rapinato a Napoli racconta la brutta esperienza: “Ho dolori ovunque” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, il rider vittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook. Intervenuto ai microfoni di Gianni Simioli a Radio Marte, in collegamento con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, Gianni ha raccontato i tragici momenti della rapina. “Mi hanno bloccato dopo il ponte dell’Asse Mediano”, racconta il 50enne. “Erano tutti ragazzini tutti ventenni. Non parlavano, mi dicevano solo di lasciare lo scooter. Ho dolori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ un napoletano di 52 anni,, sposato e con due figli, ilvittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook. Intervenuto ai microfoni diSimioli a Radio Marte, in collegamento con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,hato i tragici momenti della rapina. “Mi hanno bloccato dopo il ponte dell’Asse Mediano”,il 50enne. “Erano tutti ragazzini tutti ventenni. Non parlavano, mi dicevano solo di lasciare lo scooter. Ho...

