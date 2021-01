GFVip, spunta il video hot di Giulia Salemi e sui social vola l’hashtag ‘#iostocongiulia’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era tornata nella casa del Grande Fratello Vip intenzionata a non cedere di nuovo al richiamo dell’amore dopo che in passato era rimasta scottata dall’esperienza con Francesco Monte, eppure Giulia Salemi ci è cascata di nuovo e anche in questa edizione del reality non ha resistito al fascino maschile: questa volta quello di Pierpaolo Pretelli. I due sembravano essersi avvicinati per scherzo, complici anche i giochi del GF che li vedevano impegnati in baci sotto il vischio, ma giorno dopo giorno la loro intesa si è fatta sempre più importante fino ad arrivare a una notte di passione che la regia del programma ha deciso di non mostrare ai telespettatori cambiando repentinamente inquadratura. forse sono io il malizioso ma Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?? e perché la regia ha staccato tutto d’un tratto?? ? ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era tornata nella casa del Grande Fratello Vip intenzionata a non cedere di nuovo al richiamo dell’amore dopo che in passato era rimasta scottata dall’esperienza con Francesco Monte, eppureci è cascata di nuovo e anche in questa edizione del reality non ha resistito al fascino maschile: questa volta quello di Pierpaolo Pretelli. I due sembravano essersi avvicinati per scherzo, complici anche i giochi del GF che li vedevano impegnati in baci sotto il vischio, ma giorno dopo giorno la loro intesa si è fatta sempre più importante fino ad arrivare a una notte di passione che la regia del programma ha deciso di non mostrare ai telespettatori cambiando repentinamente inquadratura. forse sono io il malizioso ma Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?? e perché la regia ha staccato tutto d’un tratto?? ? ...

tuttopuntotv : Spunta la lista di ex di Tommaso Zorzi: confronto in diretta per l’influencer? #gfvip #gfvip5 #tommaso - MelaVerde1 : @uber_bingo Annalisa Vacca sta dilapidando un patrimonio! Un altro po' e le daranno la spunta blu sui social! ?????? #GFVIP #TZVip - BITCHYFit : Tommaso Zorzi: spunta un video in cui parla di un suo dettaglio fisico che lo ha messo a disagio - devodistrarmi : Carlotta ha stra paura di far la figura di quella che parla alle spalle/fa strategie. Mentre Stefy spunta sempre ne… - voilaloves : RT @RebsRebssss: STEFANIA SPUNTA SEMPRE ALL'IMPROVVISO PIANGO Carlotta che subito riferisce di cosa parlavano #GFVIP -