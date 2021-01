GF Vip | Nardi riattacca la Ruta | “Rumorosa | esibizionista e falsa”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Filippo, una meteora nella Casa del Grande Fratello Vip, espulso per frasi sessiste e per offese nei confronti di Maria Teresa, torna a tuonare e offendere di nuovo la gieffinaè tornato a commentare quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip. Ha detto che non si è pentito di quello che ha detto e che, addirittura, sarebbe pronto a rifarlo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: 'Maria Teresa Ruta ha detto una bugia' - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: 'Ruta? Persona rumorosa ed esibizionista' - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip, Filippo Nardi ci va giù pesante con Maria Teresa Ruta - fanpage : #Gfvip, Filippo Nardi ci va giù pesante con Maria Teresa Ruta - infoitcultura : Filippo Nardi fuori dal GF Vip: “Maria Teresa borderline? Era la mia opinione, è una giocatrice” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nardi

Questa sera uno dei vipponi, finiti in nomination: Giulia Salemi, Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Mario Ermito dovrà lasciare la Casa. E ...Nel caso ad esempio delle parole di Francesco Oppini rivolte a Dayane Mello, il Gf non ha preso alcun provvedimento. Dopo la squalifica, Nardi si è scusato su Instagram specificando che non era sua in ...