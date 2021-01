GF Vip Giulia e Pierpaolo: la madre contrariata, c’entra il figlio di lui (Di martedì 5 gennaio 2021) La storia d'amore tra la Salemi e il Pretelli sta generando consensi, ma anche polemiche: a parlare direttamente con l'ex velino ci pensa proprio sua madre, che entra nella Casa più spiata d'Italia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 5 gennaio 2021) La storia d'amore tra la Salemi e il Pretelli sta generando consensi, ma anche polemiche: a parlare direttamente con l'ex velino ci pensa proprio sua, che entra nella Casa più spiata d'Italia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

