GF VIP | durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet | volano parole forti

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si è acceso un furiosotraDenon appena iniziata la diretta del GF VIP: ecco cosa è successo in puntata oggi, 4 gennaio 2021. Una nuova puntata del Grande Fratello VIP è partita in maniera totalmente esplosiva. La diretta è iniziata con l’entrata nella Casa diElisa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Antonella Elia entra nella Casa del "GF Vip" e spara a zero contro tutti. L'opinionista del programma ha varcato le porte di Cinecittà per avere dei faccia a faccia molto duri con alcuni dei concorren ...Si è acceso un furioso scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non appena iniziata la diretta del GF VIP: ecco cosa è successo ...