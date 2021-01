Gf Vip, Dayane Mello rischia la squalifica, ennesima frase di cattivo gusto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gf Vip: ancora una volta nella bufera Dayane Mello per un’altra frase di cattivo gusto, nel suo mirino questa volta, Francesco Oppini, le offese al telecronista hanno fatto immediatamente il giro del web, gli spettatori chiedono la squalifica della modella brasiliana, ecco cosa ha detto Dayane Mello è una delle concorrenti del Gf Vip che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gf Vip: ancora una volta nella buferaper un’altradi, nel suo mirino questa volta, Francesco Oppini, le offese al telecronista hanno fatto immediatamente il giro del web, gli spettatori chiedono ladella modella brasiliana, ecco cosa ha dettoè una delle concorrenti del Gf Vip che L'articolo proviene da Leggilo.org.

LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - Katia40448073 : Dayane censurata dalla regia mentre parla di nomination e degli autori: ‘Loro già sanno chi salveremo’… - itsmarta7 : Mi fanno morire sull’hashtag gf/vip che insultano Tommaso e idolatrano dayane pensando di essere fighe con tanti li… - luna_sanvas : RT @JadyEarp: Protagonista do Grande Fratello VIP, pode entrar Dayane Mello CHE CLASSE -