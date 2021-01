GF Vip 5, Carlotta si ‘allea’ con Dayane e Samantha: «Se tirano fuori la catena di salvataggio, dobbiamo pensare a noi». La Mello: «Non sono sicura di salvare Adua. Vuole tenere i vecchi» – Video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Carlotta Dell'Isola (US Endemol Shine) Lo scontro tra Stefania Orlando e Dayane Mello, avvenuto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip 5, ha creato una vera e propria spaccatura tra i concorrenti. Dopo che la prima ha espresso l’ipotesi di nominare soltanto chi è entrato in casa in un secondo momento al fine di tutelare i “coinquilini originali”, Carlotta Dell’Isola ha subito trovato una strategia difensiva per passare all’attacco, con il beneplacito della stessa Dayane. L’ex partecipante di Temptation Island, durante un dialogo con Dayane e Samantha De Grenet, ha infatti suggerito un possibile modo per tutelarsi in caso, nell’arco delle prossime puntate, dovessero affrontare una catena di salvataggio: “Oggi ho pensato quando hai ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 gennaio 2021)Dell'Isola (US Endemol Shine) Lo scontro tra Stefania Orlando e, avvenuto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip 5, ha creato una vera e propria spaccatura tra i concorrenti. Dopo che la prima ha espresso l’ipotesi di nominare soltanto chi è entrato in casa in un secondo momento al fine di tutelare i “coinquilini originali”,Dell’Isola ha subito trovato una strategia difensiva per passare all’attacco, con il beneplacito della stessa. L’ex partecipante di Temptation Island, durante un dialogo conDe Grenet, ha infatti suggerito un possibile modo per tutelarsi in caso, nell’arco delle prossime puntate, dovessero affrontare unadi: “Oggi ho pensato quando hai ...

