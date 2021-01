Gerry Scotti nel dolore: ecco il motivo che distrusse il matrimonio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gerry Scotti si raccontò senza filtri, e cosi venne fuori di nuovo la storia della separazione con Patrizia Grasso. Gerry Scotti (Instagram)Nel mondo dello spettacolo si nascondo storie spesso molto tristi, che coinvolgono volti noti e che difficilmente il pubblico a casa riuscirebbe ad immaginare. E cosi vengono fuori dettagli, racconti che riportato episodi di tempi andati. Storie, a volte, anche di sofferenza, di famiglie che affrontano momenti difficili e che a volte, purtroppo, non ne vengono fuori. Il protagonista di oggi è Gerry Scotti, volto molto amato del pubblico televisivo. Uno dei conduttori più apprezzati, tanto da essere stato etichettato da molti l’erede di Mike Buongiorno. Grande personalità, che viene fuori soprattutto con la pacatezza e la serenità ... Leggi su kronic (Di lunedì 4 gennaio 2021)si raccontò senza filtri, e cosi venne fuori di nuovo la storia della separazione con Patrizia Grasso.(Instagram)Nel mondo dello spettacolo si nascondo storie spesso molto tristi, che coinvolgono volti noti e che difficilmente il pubblico a casa riuscirebbe ad immaginare. E cosi vengono fuori dettagli, racconti che riportato episodi di tempi andati. Storie, a volte, anche di sofferenza, di famiglie che affrontano momenti difficili e che a volte, purtroppo, non ne vengono fuori. Il protagonista di oggi è, volto molto amato del pubblico televisivo. Uno dei conduttori più apprezzati, tanto da essere stato etichettato da molti l’erede di Mike Buongiorno. Grande personalità, che viene fuori soprattutto con la pacatezza e la serenità ...

