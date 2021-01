Germania in ginocchio per il Covid | Merkel pensa a una proroga del lockdown fino al 31 gennaio

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La seconda ondata sta mettendo in grave crisi tutti i paesi europei, compresa lache sta vivendo da alcune settimane un'impennata di contagi. Stando ai dati dell'Istituto Koch, in...

Advertising

elpme10 : RT @globalistIT: - soniabetz1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - lorenzo02299095 : #crisidigoverno il virus ha messo in ginocchio le politiche mondiali, vedi gli Usa,senza covid Trump avrebbe vinto.… - PiuPopolari : RT @Confesercenti: #Confesercenti su #lockdown: Chiusure 24-25-26 e 31 dicembre costano 1 miliardo di euro a bar e ristoranti. Seguire esem… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ginocchio

Globalist.it

Il governo e i Laender avrebbero raggiunto un'intesa per continuare con le chiusure di negozi, bar e ristoranti ...Da Alitalia alla Diesel, dal sistema di pagamenti Sia alle acciaierie di Taranto, passando dalla Popolare di Bari, fino alle cartiere Burgo. Alla fine il conto sarà più alto perché per ora non include ...