Germania, accordo tra Merkel e Länder per la proroga del lockdown fino a fine mese. L’Austria estende il blocco fino al 24 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Germania fino a fine mese, in Austria fino al 24 gennaio: Berlino e Vienna decidono per la proroga del lockdown duro introdotto prima di Natale per contenere la crescita dei contagi da coronavirus. Il governo federale tedesco e quelli dei 16 Länder hanno raggiunto un accordo per prorogare il lockdown fino al 31 gennaio. Lo scrivono i media tedeschi, precisando però che la decisione finale sarà presa domani, martedì 5 gennaio, dalla cancelliera Angela Merkel e dai 16 primi ministri. Baviera, Sassonia e Turingia – che attualmente registrano un numero particolarmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) In, in Austriaal 24: Berlino e Vienna decidono per ladelduro introdotto prima di Natale per contenere la crescita dei contagi da coronavirus. Il governo federale tedesco e quelli dei 16hanno raggiunto unperre ilal 31. Lo scrivono i media tedeschi, precisando però che la decisione finale sarà presa domani, martedì 5, dalla cancelliera Angelae dai 16 primi ministri. Baviera, Sassonia e Turingia – che attualmente registrano un numero particolarmente ...

