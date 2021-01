Georgia, chi vince controlla l’intero senato americano (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultimo assalto alle urne è arrivato. Oggi la Georgia vota per i suoi due senatori, ultimo capitolo della convulsa battaglia elettorale che ha scelto Joe Biden come presidente e obbligato al ballottaggio lo stato del Sud – nessuno ha superato il 50% richiesto al primo turno. In gioco c’è il controllo dell’intero senato americano, oggi diviso 50-48 per i repubblicani. IL senato RATIFICA I TRATTATI internazionali, dal clima al commercio, e ha potere di veto su ogni dirigente federale, dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultimo assalto alle urne è arrivato. Oggi lavota per i suoi dueri, ultimo capitolo della convulsa battaglia elettorale che ha scelto Joe Biden come presidente e obbligato al ballottaggio lo stato del Sud – nessuno ha superato il 50% richiesto al primo turno. In gioco c’è il controllo del, oggi diviso 50-48 per i repubblicani. ILRATIFICA I TRATTATI internazionali, dal clima al commercio, e ha potere di veto su ogni dirigente federale, dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

