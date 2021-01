Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto (Di lunedì 4 gennaio 2021) È un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, il rider vittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale di europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l’esponente politico il quale sottolinea anche per il rider - rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale - è scattata una forte Gara di solidarietà sia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un cinquantenne. Tra i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) È un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, ilvittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di duerini, lo hannoper sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale dipa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l’esponente politico il quale sottolinea anche per il- rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale - è scattata una fortedisia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un cinquantenne. Tra i ...

