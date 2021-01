Galli preoccupato: 'La campagna vaccinale è in ritardo: richiamare personale in pensione' (Di lunedì 4 gennaio 2021) A parlare sulle pagine del Messaggero è Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano secondo cui l'obiettivo di immunizzare il 70% degli italiani dopo l'estate in queste ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) A parlare sulle pagine del Messaggero è Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano secondo cui l'obiettivo di immunizzare il 70% degli italiani dopo l'estate in queste ...

Advertising

globalistIT : - QuotidianPost : Massimo Galli: “Sono preoccupato per l’attuale situazione” - ettore_galli : @GiulioGallera In italia, a distanza di una settimana vaccinate poco più di 63000 persone, popolazione 60 milioni,… - Fabrizi11025230 : @Nathali97381204 Italia viva pensa alle poltrone, il professore Galli è seriamente preoccupato. C'è qualcosa che no… - IMessapico : RT @lorgom71: Se Pregliasco blatera già su terza ondata penso che prezzemolino Galli (quello che non avrebbe più dovuto farsi vedere in tv)… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli preoccupato Massimo Galli e il pericolo di una terza ondata: "Sono preoccupato dai grandi spostamenti Nord-Sud" Today.it Galli preoccupato: "La campagna vaccinale è in ritardo: richiamare personale in pensione"

Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano parla al Messaggero: "Il personale sanitario è provato" ...

Galli: "Campagna vaccini in ritardo, richiamare medici in pensione"

La campagna di vaccinazioni contro l'epidemia da Covid stenta a decollare e “non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Con tutta la possibile chiarezza nell'illustrare vantaggi e ...

Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano parla al Messaggero: "Il personale sanitario è provato" ...La campagna di vaccinazioni contro l'epidemia da Covid stenta a decollare e “non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Con tutta la possibile chiarezza nell'illustrare vantaggi e ...