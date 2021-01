Galli Contro Riapertura Scuole il 7 Gennaio: Rischio Terza Ondata (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ammette che la Riapertura delle Scuole il 7 Gennaio potrebbe portare alla Terza Ondata. “Importantissimo riaprire, ma bisogna farlo gestendo bene le problematiche connesse, a iniziare dai trasporti“. Queste le parole di Galli, riportate dal sito QuiFinanza. “Avremo contezza dei casi di Leggi su youreduaction (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo, ammette che ladelleil 7potrebbe portare alla. “Importantissimo riaprire, ma bisogna farlo gestendo bene le problematiche connesse, a iniziare dai trasporti“. Queste le parole di, riportate dal sito QuiFinanza. “Avremo contezza dei casi di

Advertising

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: che dire dei medici che non vogliono #VACCINARSI? #GALLI risponde duramente - Teresa12401552 : RT @Franco32656300: GALLI CONTRO LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IL 7 GENNAIO #MassimoGalli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7 gen… - Franco32656300 : GALLI CONTRO LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IL 7 GENNAIO #MassimoGalli è categorico: “La scuola non deve riaprire il 7… - giulio_galli : RT @emmevilla: ?? 'Il #vaccino contro #COVID?19 non è senza rischi'. Già. Ma a guardarci proprio bene bene bene, io forse me lo farei. Non… - Simo_Fiore : RT @Simo_Fiore: @LucianoOgnibene È chiaro: prima stava coi democristiani del Partito Popolare e poi con la Margherita. Si è ritrovato nel P… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Contro CORONAVIRUS: l'INFETTIVOLOGO GALLI durissimo contro i MEDICI che NON vogliono VACCINARSI. Ecco cosa ha detto iLMeteo.it Temptation Island, Carlo Siano contro Amedeo Venza: “Salvo gli animali ogni giorno!”

Di recente Carlo Siano è stato coinvolto in una serie di polemiche sollevate da Amedeo Venza a causa di uno scatto postato sul profilo del boxer.

Galli: "Campagna vaccini in ritardo, richiamare medici in pensione"

La campagna di vaccinazioni contro l'epidemia da Covid stenta a decollare e “non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Con tutta la possibile chiarezza nell'illustrare vantaggi e ...

Di recente Carlo Siano è stato coinvolto in una serie di polemiche sollevate da Amedeo Venza a causa di uno scatto postato sul profilo del boxer.La campagna di vaccinazioni contro l'epidemia da Covid stenta a decollare e “non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Con tutta la possibile chiarezza nell'illustrare vantaggi e ...