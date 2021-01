Frosinone-Spal | Marino: “Vittoria importante prima della sosta” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Successo importante per la Spal sul campo del Frosinone. La squadra di Marino può tornare a sorridere dopo le due sconfitte consecutive. Il tecnico ha analizzato così la gara dello… L'articolo Frosinone-Spal Marino: “Vittoria importante prima della sosta” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Successoper lasul campo del. La squadra dipuò tornare a sorridere dopo le due sconfitte consecutive. Il tecnico ha analizzato così la gara dello… L'articolo: “” proviene da Meteoweek.com.

Advertising

estensecom : Le parole di Marino dopo la vittoria della sua #SPAL a Frosinone - SfoglioSport : Calcio: Serie B, i risultati della 17ma giornata [SFOGLIOSPORT]-I risultati della 17ma di Serie B: Cosenza-Empoli 0… - psb_original : SPAL, Marino: 'Vittoria importante per il morale, il Frosinone si è dimostrato tosto' #SerieB - spantano91 : Buona prova che purtroppo non porta in dote punti. La sosta adesso servirà per recuperare i tanti assenti. ???? ? Se… - SPress24 : Frosinone - Spal 1-2 -