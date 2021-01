Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 4 Gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno! oggi è lunedì, il primo lunedì di questo anno nuovo. oggi è il giorno x per chi ha promesso di iniziare diete, di mangiare meglio, di cambiare vita. Noi però godiamocelo lo stesso questo giorno, senza ansia e senza stress. Scambiamoci il nostro consueto buongiorno, che la vita ci sorriderà. Sorge il sole, è un nuovo giorno. Tutta questa luce risplende per te. Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. (Paulo Coelho) Ti mando tutta la mia energia per un inizio di giornata super! buongiorno splendore! La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.(Charles R. Swindoll) Accada ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)delè lunedì, il primo lunedì di questo anno nuovo.è il giorno x per chi ha promesso di iniziare diete, di mangiare meglio, di cambiare vita. Noi però godiamocelo lo stesso questo giorno, senza ansia e senza stress. Scambiamoci il nostro consueto, che la vita ci sorriderà. Sorge il sole, è un nuovo giorno. Tutta questa luce risplende per te. Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. (Paulo Coelho) Ti mando tutta la mia energia per un inizio di giornata super!splendore! La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.(Charles R. Swindoll) Accada ...

NicolaPorro : Le frasi del conduttore contro la caccia sono il classico esempio di ecologismo d’accatto. I vari ambientalisti son… - Piu_Europa : “Vediamo quando muori” E’ una delle frasi dei #novax rivolte sui social a #ClaudiaAlivernini, infermiera e volto si… - WKochF1 : RT @F1Daviderusso: Michael #Schumacher spegne 52 candeline. Riviviamo i momenti salienti della sua carriera con le parole segnanti del sett… - donatone59 : @altrochese @TereTWT No Vax o no vaxs? Essere contro le vaccinazioni, con la storia di successi che hanno alle spal… - PierPL : RT @BelpietroTweet: «Una decisione sofferta per cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività che avverrà a gennaio». Sono passat… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del «Padre e figlio litigavano frequentemente» Dalmine, le frasi del personale e la svolta L'Eco di Bergamo Vaccini, dubbi del consigliere. Poi rettifica

Montesi si chiede: "Se lo faccio, il Covid non mi ucciderà?". Ma aderirà alla campagna. Un medico: "Pizzi? Delusa e molto arrabbiata" ...

Il vertice delle liti: Conte riapre le aule e Italia viva attacca sul caso vaccini

Le tensioni nel governo si scaricano sulla riunione per il prossimo decreto. Bellanova: "Servono certezze e non ne vedo". Il premier non cede sul ritorno in classe: frizioni con i rigoristi ...

Montesi si chiede: "Se lo faccio, il Covid non mi ucciderà?". Ma aderirà alla campagna. Un medico: "Pizzi? Delusa e molto arrabbiata" ...Le tensioni nel governo si scaricano sulla riunione per il prossimo decreto. Bellanova: "Servono certezze e non ne vedo". Il premier non cede sul ritorno in classe: frizioni con i rigoristi ...