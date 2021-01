Franco Marini ricoverato per Covid: è in respirazione assistita ma stabile (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex presidente del Senato è in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni Leggi su corriere (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex presidente del Senato è in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni

PaoloGentiloni : Forza Franco #Marini - robertapinotti : Forza Franco #Marini, sei un combattente! - pdnetwork : Come democratiche e democratici ci teniamo ad esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Franco Marini, r… - paoloangeloRF : Franco Marini ricoverato per Covid: è in respirazione assistita ma stabile - ernestocarbone : Non è un caso se ti chiamano Lupo Marsicano. Un abbraccio a Franco #Marini -