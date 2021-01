FOTO Letizia Paternoster più splendida che mai con la nuova divisa Trek-Segafredo. E il fidanzato a Capodanno… (Di lunedì 4 gennaio 2021) Occhi ammalianti e un sorriso splendido. Così, Letizia Paternoster si presenta sui suoi canali social nel 2021, che si spera le possa regalare qualcosa di speciale a livello sportivo. Il sogno della giovane ciclista azzurra è quella di conquistare medaglie a Cinque Cerchi dalla pista a Tokyo, fregiandosi del podio più alto e realizzando un sogno. Arrivo del nuovo anno condiviso con il suo fidanzato Alessandro Graziani, giocatore di pallavolo di Serie A e famoso anche per i suoi trascorsi in tv. Una bella coppia quella formata da Letizia e Alessandro, come certificato da alcune FOTO su Instagram. Come al solito, Paternoster molto social, con immagini di vario genere e decisamente apprezzabili, tra cui quella con la nuova divisa della ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Occhi ammalianti e un sorriso splendido. Così,si presenta sui suoi canali social nel 2021, che si spera le possa regalare qualcosa di speciale a livello sportivo. Il sogno della giovane ciclista azzurra è quella di conquistare medaglie a Cinque Cerchi dalla pista a Tokyo, fregiandosi del podio più alto e realizzando un sogno. Arrivo del nuovo anno condiviso con il suoAlessandro Graziani, giocatore di pallavolo di Serie A e famoso anche per i suoi trascorsi in tv. Una bella coppia quella formata dae Alessandro, come certificato da alcunesu Instagram. Come al solito,molto social, con immagini di vario genere e decisamente apprezzabili, tra cui quella con ladella ...

Advertising

xholdme_ : voglio fare anche io “lety vs letizia” ma devo trovare delle foto decenti - ci_letizia : @iltappoditurno Pure io l’ho cambiato è ho rimesso le foto originali ma sono sicura che un giorno lo rimetterò anc… - tiptouis : RT @RobyJex: Vincenzo Muccioli e Letizia Moratti in una foto d'archivio. #SanPa - astrobIond : @IansoIo gross letizia potevi censurarla la seconda foto - Lovely_Letizia_ : RT @chanhugs00: è tutto il giorno che mi ritrovo queste foto in tl e sto cercando di non urlare come una pazza ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Letizia FOTO Letizia Paternoster più splendida che mai con la nuova divisa Trek-Segafredo. E il fidanzato a Capodanno... OA Sport FOTO Letizia Paternoster più splendida che mai con la nuova divisa Trek-Segafredo. E il fidanzato a Capodanno…

Occhi ammalianti e un sorriso splendido. Così, Letizia Paternoster si presenta sui suoi canali social nel 2021, che si spera le possa regalare qualcosa di speciale a livello sportivo. Il sogno della g ...

Professor Letizia primo vaccinato di Grottaferrata. Passini: “L’unica strada contro il Covid”

“Diffondo con piacere la foto ed il messaggio che il dottor Claudio Letizia, primo vaccinato di Grottaferrata, ha voluto condividere con me, come messaggio di buon augurio per il nuovo anno appena ini ...

Occhi ammalianti e un sorriso splendido. Così, Letizia Paternoster si presenta sui suoi canali social nel 2021, che si spera le possa regalare qualcosa di speciale a livello sportivo. Il sogno della g ...“Diffondo con piacere la foto ed il messaggio che il dottor Claudio Letizia, primo vaccinato di Grottaferrata, ha voluto condividere con me, come messaggio di buon augurio per il nuovo anno appena ini ...