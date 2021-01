FOTO Federica Pellegrini | nuovo look per il 2021…e l’intimo di Victoria’s Secret fa infuocare i follower

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è in attesa di sapere se potrà chiudere la carriera ai Giochi di Tokyo, intanto inaugura a modo suo il 2021: carrellata dieleganti per dare il benvenuto alanno con unrinnovato. In questi giorni l’azzurra sta deliziandosu Instagram con numerosi scatti. Di seguito alcunedidal suo profilo Instagram. LEDISU INSTAGRAM Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Advertising

seavtae : un anno fa ho iniziato a seguire i bangtan su ogni piattaforma possibile con Federica che pian piano mi andava ad i… - Federica_80 : RT @archivetro: @PJL813 @romewise @claviggi @caputmundiHeidi @Mustapha1508 @TrastevereRM @AriannaAmbrosi0 @f_girasole @fiorillomanuel1 @Mil… - PJL813 : @f_girasole @romewise @claviggi @caputmundiHeidi @Mustapha1508 @TrastevereRM @archivetro @AriannaAmbrosi0… - Federica_the : RT @njennasmeh: Ma in che senso Emma e Ale hanno messo il video del concerto insieme ad Arena ed entrambe hanno cambiato la foto profilo? ??… - Federica_SCK : RT @yildiz_gibi: Scusate ma con che coraggio dite che SÇK ha rovinato alla vita di H? Io purtroppo non la seguivo prima, ma mi è bastato v… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Federica

Yeslife

Federica Pellegrini è in attesa di sapere se potrà chiudere la carriera ai Giochi di Tokyo, intanto inaugura a modo suo il 2021: carrellata di foto eleganti per dare il benvenuto al nuovo anno con un ...Federica Panicucci, giornata di relax in attesa del ritorno di Mattino Cinque "Oggi per me giornata di super relax e per voi? Intanto vi ricordo che ...