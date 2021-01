FOTO Camila Giorgi sempre più provocante. La spallina scende e Instagram va in delirio (Di martedì 5 gennaio 2021) La stagione del grande tennis sta per partire: in programma infatti il primo torneo in quel di Abu Dhabi. Non ci sarà al via Camila Giorgi, una delle italiane più attese a livello WTA. Nel frattempo però la 29enne nativa di Macerata continua a deliziare i propri followers su Instagram. La tennista azzurra è stata grande protagonista tra Natale e Capodanno, pubblicando una serie di FOTOgrafie in intimo che hanno scatenato l’interesse di tutti i suoi sostenitori e che sono rapidamente diventate virali. Non si è fermata però alle festività e sta continuando a postare giorno dopo giorno scatti sempre più hot. Una FOTO in lingerie bianco quella inserita sul suo profilo Instagram poche ore fa, con la spallina che scende e i fans che saranno ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) La stagione del grande tennis sta per partire: in programma infatti il primo torneo in quel di Abu Dhabi. Non ci sarà al via, una delle italiane più attese a livello WTA. Nel frattempo però la 29enne nativa di Macerata continua a deliziare i propri followers su. La tennista azzurra è stata grande protagonista tra Natale e Capodanno, pubblicando una serie digrafie in intimo che hanno scatenato l’interesse di tutti i suoi sostenitori e che sono rapidamente diventate virali. Non si è fermata però alle festività e sta continuando a postare giorno dopo giorno scattipiù hot. Unain lingerie bianco quella inserita sul suo profilopoche ore fa, con lachee i fans che saranno ...

Advertising

RegalinoV : Matthew McConaughey e Camila Alves romantici a Capodanno - RegalinoV : Leonardo DiCaprio e Camila Morrone hanno mangiato italiano per la vigilia di Capodanno - CamrenNew : Ma solo io in questa foto mi sembra che Camila sia andata a uomini e donne?- - camila_healing : RT @liamvoice_: Raga mi date un parere su questa foto??? - camila_healing : RT @annatrieste: Osimhen si è scusato per le immagini della festa in Nigeria dove presumibilmente ha preso il Covid. Quanti lo avrebbero fa… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Camila FOTO Camila Giorgi in lingerie: nuovo scatto bollente, social impazziti OA Sport FOTO Camila Giorgi sempre più provocante. La spallina scende e Instagram va in delirio

La stagione del grande tennis sta per partire: in programma infatti il primo torneo in quel di Abu Dhabi. Non ci sarà al via Camila Giorgi, una delle italiane più attese a livello WTA. Nel frattempo p ...

Gli auguri bollenti di Camila Giorgi

Il tuo quotidiano sempre con te, su ogni device, tieniti informato con il Corriere dello Sport. ABBONATI ORA Tutte le offerte ...

La stagione del grande tennis sta per partire: in programma infatti il primo torneo in quel di Abu Dhabi. Non ci sarà al via Camila Giorgi, una delle italiane più attese a livello WTA. Nel frattempo p ...Il tuo quotidiano sempre con te, su ogni device, tieniti informato con il Corriere dello Sport. ABBONATI ORA Tutte le offerte ...