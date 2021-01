Forse ogni weekend sarà zona rossa: la decisione del governo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro Speranza ha confermato che si valuta "per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro Speranza ha confermato che si valuta "per il prossimo fine settimana di applicare le misure daper i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli ...

Advertising

ciropellegrino : «Non sai quanto mi manchi e forse oggi di più Fa caldo ed ho fumato troppo In ogni stanza cerco di ridere un po' Ma… - quellacoibaffi : @domthewizard Sì ma boh, a questo non ci penso mai, non lo vedo da secoli, suoi social pubblica pochissimo (quindi… - LucaMarelli72 : @LordJimmy10 Forse dovresti fartela tu una vita, non credi? Sono venti minuti che scrivi ogni genere di assurdità.… - nemjoone : acqua e fuoco era il mio pane quotidiano, ogni pomeriggio mi sedevo davanti al computer con mia sorella e giocavamo… - ema2777 : @zanchettin83 @alexchicchi 1) N dosi da gestire a breve sarà molto superiore 2) A ritmi attuali e previsti, copertu… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse ogni Forse ogni weekend sarà zona rossa: la decisione del governo Globalist.it Frasi auguri befana, buona Epifania 2021/ Freddure e battute divertenti sui Re Magi

Frasi auguri befana, buona Epifania 2021: eccovi una serie di freddure e di battute divertenti con i Re Magi come tema centrale ...

Belen Rodriguez attaccata sui social: la sua risposta stende tutti

Belen Rodriguez si è difesa nei commenti di un suo recente post, dopo l'attacco di alcuni follower. La risposta della showgirl che stende i fan ...

Frasi auguri befana, buona Epifania 2021: eccovi una serie di freddure e di battute divertenti con i Re Magi come tema centrale ...Belen Rodriguez si è difesa nei commenti di un suo recente post, dopo l'attacco di alcuni follower. La risposta della showgirl che stende i fan ...