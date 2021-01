Formazioni ufficiali Cosenza-Empoli | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ledel match tra, valevole per la diciassettesima giornata dellae in programma lunedì 4 gennaio alle ore 15:00. I padroni di casa sono la squadra con più pareggi in campionato, ben 9, ma ora servono vittorie per allontanare la zona salvezza. I toscani occupano invece il primo posto in classifica e faranno di tutto per non perderlo. Sportface vi racconterà in tempo reale il match per non farvi perdere assolutamente nulla. Le: In attesa: In attesa SportFace.