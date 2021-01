Fonseca vola basso | «Bella vittoria | ma pensiamo al Crotone ora» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La Roma vince con la Sampdoria. Pauloè contenta ma invita la squadra are. Per ora testa alla gara con ilIl tecnico della Roma Pauloè contento per lasulla Sampdoria ma è già proiettato sulla gara con il. Le sue parole in conferenza stampa «E’ importante vincere in questo modo, contro un avversario che si è chiuso bene e che è forte in contropiede. La Roma ora però deve pensare solo alla partita con ilche sarà molto difficile». Leggi su Calcionews24.com