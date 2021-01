Fisco, senza decreto in arrivo 50 milioni di cartelle esattoriali (Di lunedì 4 gennaio 2021) In assenza di nuovi stop e rinvii, con l’inizio dell’anno rischia di ripartire l’attività di riscossione dell’evasione fiscale e dei tributi locali, comprese le multe non pagate, che il governo ha congelato nel 2020 causa emergenza Covid. Si tratta di 50 milioni tra cartelle, accertamenti e lettere di compliance che gli italiani si vedranno recapitare nelle prossime settimane. Gli atti sospesi non arriveranno immediatamente visto che la mole va anche gestita sotto il profilo amministrativo, ma già la politica si interroga su come affrontare la questione della produzione di milioni di cartelle da recapitare in piena crisi economica da Covid. Una delle ipotesi è quella di un decreto ad hoc: in prima fila nella necessità di trovare una soluzione il vice ministro all’Economia Laura ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) In asdi nuovi stop e rinvii, con l’inizio dell’anno rischia di ripartire l’attività di riscossione dell’evasione fiscale e dei tributi locali, comprese le multe non pagate, che il governo ha congelato nel 2020 causa emergenza Covid. Si tratta di 50tra, accertamenti e lettere di compliance che gli italiani si vedranno recapitare nelle prossime settimane. Gli atti sospesi non arriveranno immediatamente visto che la mole va anche gestita sotto il profilo amministrativo, ma già la politica si interroga su come affrontare la questione della produzione didida recapitare in piena crisi economica da Covid. Una delle ipotesi è quella di unad hoc: in prima fila nella necessità di trovare una soluzione il vice ministro all’Economia Laura ...

Il governo studia rinvii e spunta la rottamazione quater. Ma senza nuovi stop, riprenderanno le procedure di riscossione: 50 milioni di atti pronti a partire.

Rimborso spese per chi lavora da casa, come ottenere il bonus e quanto spetta

A febbraio, salvo proroghe, finirà lo stato di emergenza. Lo smartworking, figlio del Covid, diventa per molte imprese una realtà strutturale e non si tornerà indietro. Ma chi lavora da casa dovrà pot ...

