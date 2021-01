Fiorentina – Bologna | le parole post-partita degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Glidi, Prandelli e Mihajlovic, hanno parlato nella conferenzadopo il deludente pareggio maturato al Franchi per 0-0. L’allenatore dei padroni di casa ha sottolineato la prestazione della sua squadra, commentando anche il potenziale offensivo: “La sterilità offensiva? Abbiamo una punta e Ribery a supporto, con i centrocampisti che accompagnano. Potevamo accorciare di più, ma ilè rapido e pericoloso. Dopo i primi 20 minuti, abbiamo sbagliato i tempi sulle pressioni, poi nel finale si poteva fare meglio in area di rigore”. Prandelli parla anche delle prestazioni dei singoli Kouamé? È una punta, deve andare sulla profondità e fare il suo lavoro. Non perdiamo questo equilibrio, spesso la frenesia ti fa andare fuori tempo. ...