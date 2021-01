Ferrari 208 | la «piccola» del Cavallino compie 40 anni

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La20840e, per chi non se la ricordasse, è una delle berlinette delRampante meno dotate in termini di prestazioni. La sua storia è piuttosto particolare e vale la pena di essere raccontata. Come è nata la208 A livello stilistico e tecnico appartiene a tutti gli effetti alla famiglia 308/328, cioè la gamma diV8 a motore centrale che hanno caratterizzato il quindicennio che va dal 1975 al 1990. Di tutte queste, la più famosa è certamente la 308 GTS di Magnum P.I., le cui immagini sono entrate più o meno in tutte le televisioni del mondo. La208, invece, nacque squisitamente per il mercato italiano, come modello di accesso per sostituire l'obsoleta Dino 208 GT4 e continuando a rimanere sotto la fascia di ...