Ferrara, case popolari assegnate solo agli italiani. Il sindaco leghista: “Rivoluzionario” (Di lunedì 4 gennaio 2021) A Ferrara per la prima volta le case popolari vengono assegnate nella loro totalità ad italiani: nelle prime 157 posizioni non c’è neanche una persona di un’altra nazionalità. Il sindaco leghista Alan Fabbri ha definito il risultato “Rivoluzionario”. Per arrivare a questi numeri, la giunta della Lega ha cambiato il regolamento comunale, dando molto più peso alla residenzialità storica dei richiedenti e aprendo l’accesso agli alloggi Acer a nuove categorie di assegnatari. La 32esima graduatoria per l’assegnazione del comune dell’Emilia Romagna è la prima formulata in base ai nuovi criteri. In particolare, ad oggi, 259 sono le domande accolte in via definitiva, 473 quelle ammesse con riserva e 14 le escluse. “Abbiamo ristabilito una ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aper la prima volta levengononella loro totalità ad: nelle prime 157 posizioni non c’è neanche una persona di un’altra nazionalità. IlAlan Fabbri ha definito il risultato “”. Per arrivare a questi numeri, la giunta della Lega ha cambiato il regolamento comunale, dando molto più peso alla residenzialità storica dei richiedenti e aprendo l’accessoalloggi Acer a nuove categorie di assegnatari. La 32esima graduatoria per l’assegnazione del comune dell’Emilia Romagna è la prima formulata in base ai nuovi criteri. In particolare, ad oggi, 259 sono le domande accolte in via definitiva, 473 quelle ammesse con riserva e 14 le escluse. “Abbiamo ristabilito una ...

Il sindaco Fabbri (Lega): “Abbiamo ristabilito una equità sociale che era stata cancellata dai finti buonismi delle amministrazioni Pd” ...

Case Popolari: a Ferrara sono italiani i primi 157 assegnatari

Ferrara, 4 gennaio 2020 - A Ferrara la trentaduesima assegnazione delle case popolari rappresenta un "risultato rivoluzionario" secondo il sindaco leghista Alan Fabbri. Sono italiane le prime 157 fami ...

