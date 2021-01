Fca-Psa: Tavares, ‘obiettivo è 5 mld di sinergie l’anno’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “L’obiettivo di Stellantis è 5 miliardi di sinergie l’anno”. Ad affermarlo è presidente del consiglio di gestione del gruppo Psa, Carlos Tavares, nel corso dell’assemblea degli azionisti di Psa che ha approvato il progetto di fusione con Fca che darà la nascita a Stellantis. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “L’obiettivo di Stellantis è 5 miliardi dil’anno”. Ad affermarlo è presidente del consiglio di gestione del gruppo Psa, Carlos, nel corso dell’assemblea degli azionisti di Psa che ha approvato il progetto di fusione con Fca che darà la nascita a Stellantis. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

