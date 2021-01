FCA e PSA si fondono: nasce Stellantis, nuovo player dell’auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ iniziato il contro alla rovescia per la fusione tra due dei maggiori colossi dell’automobile. Oggi, 4 gennaio 2021, si riuniranno le assemblee di FCA e PSA – a porte chiuse per le restrizioni legate al Covid – per approvare un matrimonio che, alle quotazioni attuali, unisce il gruppo italiano e quello francese in una maxi fusione da 44 miliardi di capitalizzazione a fine 2020. Il voto degli azionisti sarà un passaggio cruciale in vista dell’operazione che FCA e PSA Peugeot prevedono di chiudere entro il primo trimestre, convinte che l’Antitrust europeo darà il proprio via libera al matrimonio grazie anche agli aggiustamenti messi in campo dai due gruppi su diversi fronti, a partire da quello dei veicoli commerciali leggeri. Lo scorso dicembre, infatti, la Commissione europea ha autorizzato la proposta fusione tra i due gruppi a condizione che sia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ iniziato il contro alla rovescia per la fusione tra due dei maggiori colossimobile. Oggi, 4 gennaio 2021, si riuniranno le assemblee di FCA e PSA – a porte chiuse per le restrizioni legate al Covid – per approvare un matrimonio che, alle quotazioni attuali, unisce il gruppo italiano e quello francese in una maxi fusione da 44 miliardi di capitalizzazione a fine 2020. Il voto degli azionisti sarà un passaggio cruciale in vista dell’operazione che FCA e PSA Peugeot prevedono di chiudere entro il primo trimestre, convinte che l’Antitrust europeo darà il proprio via libera al matrimonio grazie anche agli aggiustamenti messi in campo dai due gruppi su diversi fronti, a partire da quello dei veicoli commerciali leggeri. Lo scorso dicembre, infatti, la Commissione europea ha autorizzato la proposta fusione tra i due gruppi a condizione che sia ...

