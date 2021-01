Fca e Psa si fondono: è nata Stellantis. Chi è Tavares, il futuro Ceo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con il sì, pressoché unanime, dei soci di Fca e Psa fa un fondamentale passo avanti il percorso verso l a nascita del quarto costruttore mondiale di automobili, Stellantis. Dopo un corteggiamento che... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con il sì, pressoché unanime, dei soci di Fca e Psa fa un fondamentale passo avanti il percorso verso l a nascita del quarto costruttore mondiale di automobili,. Dopo un corteggiamento che...

Advertising

sole24ore : Auto, Stellantis scalda i motori:?al via la fusione tra Fca e Psa - Agenzia_Ansa : Nasce #Stellantis, John #Elkann: 'Avrà un ruolo di primo piano'. Le tappe della fusione tra #Fca e #Psa. I numer… - TgLa7 : I soci di #Fca hanno detto sì al matrimonio con #Psa #Peugeot che creerà #Stellantis. A votare a favore, in assembl… - RedavidF : RT @fiomnet: ???? La nascita del gruppo #Stellantis, dalla fusione tra #Fca e #Psa, è un cambiamento storico per l'industria automobilistica… - fiomnet : ???? La nascita del gruppo #Stellantis, dalla fusione tra #Fca e #Psa, è un cambiamento storico per l'industria auto… -