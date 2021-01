Farmaci, maxi-acquisizione italiana: Angelini compra Arvelle (per trattamenti sistema nervoso) per un miliardo di dollari (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il gruppo che produce Moment e Tachipirina investe sul farmaco per i trattamenti del sistema nervoso centrale: 610 milioni subito e 350 ad obiettivi di fatturato. Diventerà licenziataria esclusiva nella Ue del cenomabato, che riduce le frequenze delle crisi epilettiche. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il gruppo che produce Moment e Tachipirina investe sul farmaco per idelcentrale: 610 milioni subito e 350 ad obiettivi di fatturato. Diventerà licenziataria esclusiva nella Ue del cenomabato, che riduce le frequenze delle crisi epilettiche.

A dirlo è Pierluigi Antonelli, ad di Angelini Pharma, azienda farmaceutica appartenente ad Angelini Holding e conosciuta per l’Amuchina e la Tachipirina. La mossa darà ad Angelini Pharma l’esclusiva s ...

Covid, l'India approva due vaccini: al via maxi-campagna

