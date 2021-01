Farmaceutica, Angelini rileva Arvelle per 960 milioni di dollari (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Angelini Pharma, azienda Farmaceutica internazionale di proprietà di Angelini Holding, acquisirà la società bioFarmaceutica con sede in Svizzera Arvelle Therapeutics focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del Sistema Nervoso Centrale. L’accordo prevede una transazione basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo di 960 milioni di dollari. Subito dopo l’approvazione regolatoria – annuncia Angelini in una nota – verranno versati 610 milioni di dollari. Successivamente, e al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato, verranno pagati altri 350 milioni di dollari. In seguito all’acquisizione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –Pharma, aziendainternazionale di proprietà diHolding, acquisirà la società biocon sede in SvizzeraTherapeutics focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del Sistema Nervoso Centrale. L’accordo prevede una transazione basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo di 960di. Subito dopo l’approvazione regolatoria – annunciain una nota – verranno versati 610di. Successivamente, e al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato, verranno pagati altri 350di. In seguito all’acquisizione ...

