ROMA - È partita subito la raccolta fondi online a favore del rider rapinato del proprio scooter a Napoli. E Mohamed Fares, esterno della Lazio, ha donato 2.500 euro per ricomprargli il motorino.

Ultime Notizie dalla rete : Fares ecco Lazio: stiramento per Fares, ecco quando torna Fantacalcio ® Fares, ecco il bel gesto: donati soldi per il rider rapinato

Il giocatore della Lazio ha partecipato alla colletta online a favore dell’uomo derubato dello scooter a Napoli ...

