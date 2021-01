Fabio Aru e il ritorno al ciclocross. Una disciplina dalla quale provengono sempre più fenomeni su strada (Di lunedì 4 gennaio 2021) Negli ultimi dieci giorni Fabio Aru ha effettuato il suo ritorno nel ciclocross, a nove anni di distanza delle sue ultime apparizioni nella disciplina che si snoda tra fango, sabbia e prati. Il sardo ha preso parte a tre gare, una ad Ancona, una a San Fior e una a Cremona, e ha ottenuto dei discreti risultati. Nulla di esaltante, sia chiaro. Il livello del sardo, al momento, è ben lontano da quello dei migliori crossisti italiani, Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni, e letteralmente non paragonabile a quello dei grandi di questo segmento del pedale. Tuttavia, il ritorno del Cavaliere dei Quattro Mori alla disciplina, se non resterà un caso isolato di quest’ultima settimana, può fare molto bene al ciclocross italiano. Fabio Aru è uno sportivo con un ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Negli ultimi dieci giorniAru ha effettuato il suonel, a nove anni di distanza delle sue ultime apparizioni nellache si snoda tra fango, sabbia e prati. Il sardo ha preso parte a tre gare, una ad Ancona, una a San Fior e una a Cremona, e ha ottenuto dei discreti risultati. Nulla di esaltante, sia chiaro. Il livello del sardo, al momento, è ben lontano da quello dei migliori crossisti italiani, Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni, e letteralmente non paragonabile a quello dei grandi di questo segmento del pedale. Tuttavia, ildel Cavaliere dei Quattro Mori alla, se non resterà un caso isolato di quest’ultima settimana, può fare molto bene alitaliano.Aru è uno sportivo con un ...

