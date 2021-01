«Ero alla festa di Capodanno: quel biglietto sul tavolo era di cattivo gusto» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stefania Nobile ha deciso di spiegare il suo punto di vista sulla storia dell’Hotel Splendido sul Garda, quello che ha organizzato un vero e proprio party di Capodanno a pranzo che avrebbe dovuto rimanere segreto, vista l’esposizione sui tavoli del biglietto con la richiesta di non fare foto e video pubblicandole sui social. Il caso Stefania Nobile Capodanno resort Splendido, festa che è diventata di dominio pubblico dal momento in cui Selvaggia Lucarelli ha denunciato la questione, ha fatto grande scalpore e – come denuncia Nobile sul suo profilo Instagram – ha fatto si che ricevesse minacce di morte. LEGGI ANCHE >>> «Ciao 2020, io esco» dimostra che un Capodanno in streaming è possibile Il resoconto di Stefania Nobile Capodanno resort Splendido ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stefania Nobile ha deciso di spiegare il suo punto di vista sulla storia dell’Hotel Splendido sul Garda,lo che ha organizzato un vero e proprio party dia pranzo che avrebbe dovuto rimanere segreto, vista l’esposizione sui tavoli delcon la richiesta di non fare foto e video pubblicandole sui social. Il caso Stefania Nobileresort Splendido,che è diventata di dominio pubblico dal momento in cui Selvaggia Lucarelli ha denunciato la questione, ha fatto grande scalpore e – come denuncia Nobile sul suo profilo Instagram – ha fatto si che ricevesse minacce di morte. LEGGI ANCHE >>> «Ciao 2020, io esco» dimostra che unin streaming è possibile Il resoconto di Stefania Nobileresort Splendido ...

Advertising

CarloCalenda : Ma veramente io ero favorevole alle elezioni ad agosto. In questo momento sono favorevole alle vaccinazioni e a non… - refleections : cmq i film sulla seconda guerra mondiale sn il mio punto debole ho un amore per loro anche se finisco sempre per pi… - enkidC : Alla domanda? ???? Vi farete vaccinare? ???? No, certo che no?? ??Mi sono vaccinato “d’ufficio” quando ero piccolo e p… - olga453901841 : RT @Comunardo: Mi ero perso che la critica più calzante alla svolta di Occhetto l’avesse formulata anni prima Berlinguer - FIN3L1N3 : IO NON ERO PRONTA ALLA MORTE DI QUEL PERSONAGGIO. PORCA TROIA NON ME LO ASPETTAVO -

Ultime Notizie dalla rete : Ero alla «Assunta quando ero al settimo mese di gravidanza: conciliare vita privata e carriera si può» Repubblica degli Stagisti Dal Cile: Luciano Spalletti possibile candidato alla panchina della nazionale

Il tecnico ex Inter ha ancora un anno di contratto coi nerazzurri, ma il suo nome è in lizza per il dopo Rueda per guidare la squadra in Copa America.

L'Associazione Calciatori uruguagia: "Cavani non è razzista, si annulli la squalifica"

Nota ufficiale dell'Assocalciatori uruguagia contro la squalifica per razzismo di Edinson Cavani: "La decisione della FA è discriminatoria".

Il tecnico ex Inter ha ancora un anno di contratto coi nerazzurri, ma il suo nome è in lizza per il dopo Rueda per guidare la squadra in Copa America.Nota ufficiale dell'Assocalciatori uruguagia contro la squalifica per razzismo di Edinson Cavani: "La decisione della FA è discriminatoria".