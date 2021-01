Equinox | trama e trailer della serie tv danese in Top10 su Netflix

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 4 gennaio 2021), cast edisponibile suda mercoledì 30 dicembre 2020. Mercoledì 30 dicembre suè arrivata la”, adattamento di un noto podcastdal titolo85 e si tratta di un contenuto originale prodotto proprio per. Laè scritta da Tea Lindeburg che ha ricoperto anche il ruolo di showrunner.dal giorno del rilascio ha già scalato la Top Ten dei titoli più popolari in Italia, piazzandosi in nona posizione dopo due giorni dal rilascio. La prima stagione diè composta da 6 episodi ...