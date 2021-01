Epifania, 2 italiani su 3 spenderanno, ma il 25% in meno rispetto al 2019. La Befana ‘salterà’ 3,8 mln di famiglie povere (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nonostante con il passare degli anni (a vantaggio del Santa Claus a stelle e strisce) abbia perso tra parte del suo ‘appeal’ nei confronti delle nuove generazioni, la Befana continua ad esercitare il suo influsso ‘benefico’. Non a caso, rivela un’apposita indagini condotta dal Centro Studi di Confcooperative, anche quest’anno due italiani su 3 faranno acquisti per l’Epifania, calzette primis, ma anche videogiochi e, per gli adulti, addirittura abbonamenti pay tv. Epifania: rispetto allo scorso anno una contrazione di ben 450 mln Le previsioni stimano una spesa complessiva di 1,8 miliardi che, rispetto allo scorso anno, indicano però una contrazione del 25%. Dunque rispetto all’Epifania del 2019 parliamo di un calo di ben 450 milioni di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nonostante con il passare degli anni (a vantaggio del Santa Claus a stelle e strisce) abbia perso tra parte del suo ‘appeal’ nei confronti delle nuove generazioni, lacontinua ad esercitare il suo influsso ‘benefico’. Non a caso, rivela un’apposita indagini condotta dal Centro Studi di Confcooperative, anche quest’anno duesu 3 faranno acquisti per l’, calzette primis, ma anche videogiochi e, per gli adulti, addirittura abbonamenti pay tv.allo scorso anno una contrazione di ben 450 mln Le previsioni stimano una spesa complessiva di 1,8 miliardi che,allo scorso anno, indicano però una contrazione del 25%. Dunqueall’delparliamo di un calo di ben 450 milioni di ...

