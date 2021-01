Enel | Egp avvia costruzione parco eolico Castelmauro in Molise

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) –Green Power hato ladeldi, in. L’impianto verrà realizzato tra i comuni die Roccavivara, nella provincia di Campobasso, e sarà costituito da sette aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 29,4 MW. L’entrata in esercizio delè prevista entro la fine del 2021. L’impianto, si legge in una nota, produrrà circa 70 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, che corrispondono alla fornitura di energia per circa 29mila abitazioni, evitando l’emissione in atmosfera di circa 36mila tonnellate di CO2 all’anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.