Emma Stone incinta, le nuove foto confermano che l'attrice sta per diventare madre (Di martedì 5 gennaio 2021) Online sono apparse nuove foto di Emma Stone e gli scatti confermano che l'attrice premio Oscar sta per diventare madre. Emma Stone sta per diventare madre: le nuove foto che la ritraggono a Los Angeles la mostrano infatti con il pancione mentre fa una passeggiata in compagnia. L'attrice premio Oscar non ha mai confermato ufficialmente la lieta notizia, tuttavia gli scatti realizzati dai paparazzi, come accaduto con alcune immagini apparse a ottobre, non lasciano alcun dubbio. La star si è fidanzata con Dave McCary nel mese di dicembre 2019 e in alcune apparizioni virtuali durante il lockdown Emma Stone ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021) Online sono apparsedie gli scattiche l'premio Oscar sta persta per: leche la ritraggono a Los Angeles la mostrano infatti con il pancione mentre fa una passeggiata in compagnia. L'premio Oscar non ha mai confermato ufficialmente la lieta notizia, tuttavia gli scatti realizzati dai paparazzi, come accaduto con alcune immagini apparse a ottobre, non lasciano alcun dubbio. La star si è fidanzata con Dave McCary nel mese di dicembre 2019 e in alcune apparizioni virtuali durante il lockdown...

Wonder Woman 1984 supera i 118 milioni nel mondo, ma il box office USA si riduce del 67%

Wonder Woman 1984 veleggia verso i 120 milioni globali, ma il suo incasso al box office USA si riduce del 67% rispetto all'uscita per via della difficile situazione sanitaria. Dopo aver superato i 100 ...

