Emma Marrone e Alessandra Amoroso di nuovo insieme nel brano “Pezzo di Cuore” | l’annuncio social della coppia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nonostante un’amicizia viva ormai da oltre un decennio, le collaborazioni artistiche trasono rimaste relativamente poche. Laformatasi ad Amici ha però da sempre mantenuto vivo il proprio rapporto, alimentato da una grande partecipazione alle reciproche attività Instagram, e alle numerose apparizioni sullo stesso palco. Pochi giorni fa, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, le due avevano già anticipato a loro modo un ritorno all’attività in, con una serie di messaggi sibillini affidati proprio aimedia. “Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni“, aveva scritto la giudice di X Factor di fronte alle immagini di un vecchio concerto pubblicate da. “Prometto anche che ...

Si chiamerà "Pezzo di cuore" ed è il titolo del singolo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, per la prima volta in un duetto tutto made in Salento, in uscita il 15 ...Emma Marrone e Alessandra Amoroso, incredibile annuncio delle due ex vincitrici di Amici: è la prima volta per loro.