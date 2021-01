Emma Marrone e Alessandra Amoroso | arriva il duetto “Pezzo di cuore”

(Di lunedì 4 gennaio 2021)incidono una canzone insieme per la prima volta e duettano sulle note di “di”. Due amiche, ma anche due cantanti che hanno deciso di unire il proprio talento per fare un grandissimo regalo ai fans dopo un anno in cui, causa pandemia, non hanno potuto abbracciare le persone L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - emma_ale_forza : RT @eeffettodomino: marrone-amoroso ?mondo dominazione? #pezzodicuore - MarcheGIORGIA : RT @AllMusicItalia: Arrivano la conferma... @MarroneEmma @AmorosoOF... 'Pezzo di cuore' in arrivo. - emma_ale_forza : RT @salento_news: “Pezzo di cuore”, ?@MarroneEmma? e Alessandra ?@AmorosoOF? in un duetto tutto salentino – Salento News - emma_ale_forza : RT @rtl1025: Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Si chiamerà "Pezzo di cuore" ed è il titolo del singolo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, per la prima volta in un duetto tutto made in Salento, in uscita il 15 ...Emma Marrone e Alessandra Amoroso, incredibile annuncio delle due ex vincitrici di Amici: è la prima volta per loro.