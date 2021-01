Emma Dante e il suo mondo fantastico creato per deformare la realtà | non per imitarla

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Cappuccetto Rosso ha, almeno, due personalità, quella magra e quella grassa, e una madre totalmente egoriferita. La Bella Addormentata, al contrario, ha dei genitori che le stanno continuamente addosso e la vorrebbero per sempre bambina. I sette nani non sono propriamente nani, ma mutilati sul lavoro. Sono solo alcune delle deformazioni sfrenate delle favole che, una delle principali registe e drammaturghe italiane, ha raccolto in “E tutte vissero felici e contente” (La Nave di Teseo, con illustrazioni di Maria Cristina Costa). Una riscrittura delle favole originale, senza mai essere forzata, come è accaduto spesso, ultimamente, per operazioni analoghe. Ormai quando pensiamo alla favola pensiamo necessariamente ai bambini: perché abbiamo confinato la favola solo al loro?Non siamo in grado di diventare adulti senza ...