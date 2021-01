Emirates, il più giovane A380 sulla rotta Dubai-Londra Heathrow (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Da oggi 4 gennaio Emirates ha iniziato a impiegare il più recente A380 entrato in flotta, configurato con la nuova classe Premium economy, sulla rotta Dubai-Londra Heathrow. Questo collegamento viene assicurato con cinque voli giornalieri, di cui quattro operati con A380. Da Dubai, Emirates vola anche a Manchester con una frequenza di dieci voli settimanali e con frequenza giornaliera verso Birmingham e Glasgow. Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Da oggi 4 gennaioha iniziato a impiegare il più recenteentrato in flotta, configurato con la nuova classe Premium economy,. Questo collegamento viene assicurato con cinque voli giornalieri, di cui quattro operati con. Davola anche a Manchester con una frequenza di dieci voli settimanali e con frequenza giornaliera verso Birmingham e Glasgow.

