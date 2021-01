Elezioni Usa, Trump choc: “Trovami dei voti per vincere in Georgia” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Delle intercettazioni choc del Whashington Post avrebbe rivelato una richiesta particolare di Donald Trump, sulle ultime Elezioni in Usa. Mancano pochissimi giorni al cambio di presidenza degli Usa, che avverrà il prossimo 21 gennaio, e Donald Trump ancora prova a ribaltare l’esito delle Elezioni. L’azione di Trump è inedita per la storia della politica americana, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Delle intercettazionidel Whashington Post avrebbe rivelato una richiesta particolare di Donald, sulle ultimein Usa. Mancano pochissimi giorni al cambio di presidenza degli Usa, che avverrà il prossimo 21 gennaio, e Donaldancora prova a ribaltare l’esito delle. L’azione diè inedita per la storia della politica americana, L'articolo proviene da Inews.it.

